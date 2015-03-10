У міліції підтвердили інформацію про самогубство екс-регіонала Мельника
Головне управління МВС України в Київській області відкрило кримінальне провадження за статтею “навмисне вбивство” за фактом самогубства колишнього народного депутата від Партії регіонів Станіслава Мельника.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю обласної міліції.
Як зазначили у ВЗГ, інформація про скоєння самогубства надійшла вчора, 9 березня, близько 22.00.
В міліції додали, що тіло загиблого знайшли в його квартирі в населеному пункті Українка.
Також на місці було виявлено зареєстровану на Мельника мисливську зброю та передсмертну записку, в якій він попросив пробачення у всіх.
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“Наразі вилучену зброю та записку направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії», - зазначили у ВЗГ.
Як повідомлялося, 53-річний Мельник був народним депутатом V та VI скликань від Партії регіонів.
Мельник шість років очолював СП "Донецький пивоварний завод", з 2005 року і до обрання у парламент був генеральним директором ЗАТ "Люкс" у Донецьку. Також був депутатом Донецької міської ради у 2002-2006 роках.