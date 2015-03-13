Російські війська можуть піти в наступ на Одесу - Маккейн

Таку думку в інтерв'ю ТСН.Тиждень висловив сенатор-республіканець Джон Маккейн.

За його словами, Путін вже отримав схід України, тому незабаром можна чекати подальшого наступу, зокрема, на Маріуполь.

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"Якщо він думає, що це йому просто зійде з рук і він не буде платити свою ціну, то цілком може спробувати піти на Одесу з боку Молдови. У нього 1400 російських загонів або як їх, "миротворців", в Придністров'ї", - вважає сенатор.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки (2005-2010) Микола Маломуж заявив, що наступ російських військ на Маріуполь малоймовірний.



