Наливайченко: СБУ звільнила з полону терористів майже 2,5 тисячі осіб

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Так, часто "ціна питання" для нас як СБУ була болючою. Тобто затримуємо ми, припустимо, високопосадовця-зрадника, але в процесі переговорів виходить так, що його обмінюють на когось з українських громадян. Один такий приклад - капітан СБУ з Донецька, який 26 травня відкрив терористам доступ на територію Донецького аеропорту. Відкрив доступ у буквальному сенсі. Його затримання для нас було справою принципу. І ми з поставленим завданням впоралися. Але потім його обміняли, навзамін - свобода більш ніж десяти наших співгромадян", - зазначив він.

Читайте такожПрезидент обіцяє звільнити з полону бойовиків 204 заручників

Разом з тим, за словами Наливайченка, "навзамін" СБУ змушена була віддати 1553 затриманих зрадників, шпигунів і диверсантів.