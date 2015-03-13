Наливайченко: СБУ звільнила з полону терористів майже 2,5 тисячі осіб
У результаті роботи Центру обміну та звільнення людей, які незаконно утримуються терористами або російськими військовими, Службі безпеки України вдалося звільнити2483 людей.
Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
"Так, часто "ціна питання" для нас як СБУ була болючою. Тобто затримуємо ми, припустимо, високопосадовця-зрадника, але в процесі переговорів виходить так, що його обмінюють на когось з українських громадян. Один такий приклад - капітан СБУ з Донецька, який 26 травня відкрив терористам доступ на територію Донецького аеропорту. Відкрив доступ у буквальному сенсі. Його затримання для нас було справою принципу. І ми з поставленим завданням впоралися. Але потім його обміняли, навзамін - свобода більш ніж десяти наших співгромадян", - зазначив він.
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Разом з тим, за словами Наливайченка, "навзамін" СБУ змушена була віддати 1553 затриманих зрадників, шпигунів і диверсантів.