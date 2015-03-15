Завтра у Німеччині Порошенко зустрінеться з Меркель
15:10, 15 березня 2015Політика
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Президент України зустрінеться з рядом високопосадовців Німеччини.
Президент України прибув до Німеччини / УНІАН
Президент України Петро Порошенко прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
У неділю, 15 березня, у місті Дрезден Порошенко планує відвідати пораненого військовослужбовця-учасника АТО, старшого лейтенанта 24-ої бригади Володимира Геру та зустрітись з українською громадою, йдеться в повідомленні.
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