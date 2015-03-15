Завтра у Німеччині Порошенко зустрінеться з Меркель

Президент України Петро Порошенко прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У неділю, 15 березня, у місті Дрезден Порошенко планує відвідати пораненого військовослужбовця-учасника АТО, старшого лейтенанта 24-ої бригади Володимира Геру та зустрітись з українською громадою, йдеться в повідомленні.

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