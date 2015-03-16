У ВР пропонують штрафувати депутатів за розмови під час засідання

Фракція "Самопоміч" пропонує посилити штрафні санкції щодо депутатів-порушників.

Про це сказав на погоджувальній раді в понеділок лідер фракції Олег Березюк, передає Українська правда.

Березюк розповів що минулого тижня, будучи в регіонах, депутати фракції вислуховували думки людей з приводу роботи Верховної Ради.

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"В кожному місті декілька разів на зустрічах ми чули, що громадяни України хочуть бачити парламент і зокрема його сесійну залу як символ стабільності влади, і недисциплінованість депутатів викликає незадоволення в людей", - сказав лідер "Самопомочі".

Саме тому, за словами Березюка фракція звертається до спікера Гройсмана з прохання посилити штрафні санкції щодо депутатів не лише за грубі, а й за дрібні порушення, наприклад "за відсутність народного депутата на місці без поважних причин або за розмови між собою на у сесійній залі".

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"Хочете поговорити? Вийдіть із зали і поговоріть. Може, ця проблема і дрібна але вона має певний символізм", - вважає депутат.

Гройсман, у свою чергу, закликав нардепів мобілізуватися і дисципліновано проводити засідання.