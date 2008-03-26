Запорізького чиновника облили фекаліями (фото)
15:15, 26 березня 2008Політика
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Засідання було зірвано
У вівторок на засіданні координаційної ради з патріотичного виховання молоді Запорізької ОДА начальника запорізького обласного управління у справах молоді і спорту Запорізької облдержадміністрації Ігоря Мещана облили коров`ячими фекаліями, повідомляє Українська правда.
|Фото ЖЖ-спільноти Запоріжжя
Хулігана швидко вивели з зали. Після цього інциденту засідання було зірвано.
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