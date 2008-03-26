Запорізького чиновника облили фекаліями (фото)

У вівторок на засіданні координаційної ради з патріотичного виховання молоді Запорізької ОДА начальника запорізького обласного управління у справах молоді і спорту Запорізької облдержадміністрації Ігоря Мещана облили коров`ячими фекаліями, повідомляє Українська правда.

Хулігана швидко вивели з зали. Після цього інциденту засідання було зірвано.