Запорізького чиновника облили фекаліями (фото)

15:15, 26 березня 2008
Політика
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Засідання було зірвано

У вівторок на засіданні координаційної ради з патріотичного виховання молоді Запорізької ОДА начальника запорізького обласного управління у справах молоді і спорту Запорізької облдержадміністрації Ігоря Мещана облили коров`ячими фекаліями, повідомляє Українська правда.

Хулігана швидко вивели з зали. Після цього інциденту засідання було зірвано.

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