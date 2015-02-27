СБУ почала розслідування щодо причетності Суркова до дестабілізації ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Радник президента Росії Владислав Сурков (останнім часом прізвище таке він носить) 1964 р.н., громадянин РФ — ми дійсно серйозно розслідуємо всіх представників, а, на наше переконання, вони є складовими військово-політичного втручання в життя нашої держави з метою повалення державного устрою нашої країни”, - сказав Наливайченко.

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Він зазначив, що СБУ разом із Генпрокуратурою вивчила всі наявні матеріали щодо приїзду Суркова в Україну минулого року, а також приїзду з ним трьох генералів ФСБ Російської Федерації.

За словами Наливайченка, ці особи приїжджали в Україну у грудні 2013 року та у січні 2014 року. Як зазначив голова СБУ, зокрема МЗС РФ підтверджувало українській стороні прибуття минулого року одного із генералів ФСБ на прізвище Бєсєдов.

“На сьогодні ми говоримо, що у січні минулого року група російських генералів працювала у Службі безпеки і зустрічалася з найвищим керівництвом нашої держави... Усі групи координувалися саме громадянином РФ 1964 р.н. (Сурковим — УНІАН)”, - зазначив Наливайченко.

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Він додав, що на сьогодні радник президента Росії не припиняє військово-політичного втручання в ситуацію в Україні.

Зокрема, журналістам було продемонстровано перехоплену інструкцію, у якій надаються вказівки керівникам так званих “ДНР” та “ЛНР”, як діяти. Демонструючи запис, Наливайченко наголосив, що в ньому повністю, як і в оригіналі, збережено шрифт та орфографію.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вручення державних нагород членам сімей Героїв Небесної Сотні заявив про наявні свідчення бійців «Альфи» щодо причетності до масових вбивств на Майдані у лютому минулого року помічника президента Росії Суркова, який керував організацією снайперських груп іноземців.