Уряд затвердив орієнтовний план законотворчої діяльності

Кабінет Міністрів України 2008 року планує розробити 199 законодавчих актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Уряд сьогодні на засіданні затвердив орієнтовний план законотворчої діяльності на 2008 рік. Це орієнтир для міністерств і відомств, органів виконавчої влади з приводу того, які саме законодавчі акти, зокрема закони України вони повинні розробити. Всього передбачено 199 таких законодавчих актів», - сказав учора М.ОНІЩУК.

Крім того, за його словами, орієнтовний план законотворчої діяльності також передбачає розроблення 10 національних програм і 30 законів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, зокрема, Міністерство юстиції виступить головним розробником 21 проекту закону, які мають соціально значущі наслідки, визначають концептуально нові підходи та є базовими для врегулювання суспільних відносин у відповідних сферах державного управління. Серед іншого, на Мін‘юст покладено розробку проектів законів «Про органи внутрішніх справ», «Про прокуратуру» (нова редакція), «Про безоплатну правову допомогу», «Про всеукраїнський референдум», «Про місцеві референдуми» тощо.

До плану також включено законопроекти, розроблення яких передбачено відповідними резолюціями уряду. Крім того, планується розробити 1 кодекс (Містобудівний кодекс України). Також планом законопроектних робіт на 2008 рік передбачається розробка 10 проектів законів щодо загальнодержавних програм.