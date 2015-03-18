Україна передала ЄС звернення про розгортання миротворчої місії

Про це у середу повідомляє в Брюсселі представництво України при ЄС.

"Представництво України при ЄС офіційно передало керівництву євроінституцій відповідне звернення до Ради Європейського Союзу з проханням належним чином розглянути це питання та розпочати консультації щодо започаткування операції ЄС у рамках спільної політики безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні,

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У цьому зв'язку представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв зазначив, що операція під проводом ЄС дозволить "сприяти відновленню миру та стабільності на сході України шляхом створення належних політико-безпекових умов для успішної імплементації Мінських домовленостей та підтримки діяльності спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".