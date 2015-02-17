Канада готова розширити санкції проти Росії

23:55, 17 лютого 2015
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Канада готова найближчим часом запровадити нові санкції щодо Росії.

Канада / lenta-ua.net

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Канади Роб Ніколсон, пише ZN.UA з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що санкції планують ввести через "порушення Росією суверенітету України" і поширюються на приватних осіб і ряд компаній.

Раніше про готовність розширити санкції заявляв міністр міжнародної торгівлі Канади Едвард Фаст. Ці наміри підтверджували прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер і міністр закордонних справ Джон Берд.

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В кінці січня Канада прийняла рішення про введення додаткових санкцій щодо Росії у зв'язку з обстрілом Маріуполя, який призвів до численних жертв серед мирного населення.

16 лютого Євросоюз розширив санкційний список проти Росії у зв'язку з дестабілізацією ситуації в Україні.

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