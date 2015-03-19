Прокурор Запорізької області назвав смерть Пеклушенко "чоловічим вчинком"

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор заявив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про те, як просувається розслідування провадження, відкритого за фактом смерті Пеклушенко, який 12 березня був виявлений в своєму будинку мертвим з вогнепальним пораненням в область шиї.

"Я вважаю, що це чоловічий вчинок: тепер його сини й онуки зможуть сказати, що в їхній родині ніхто не був судимий", - сказав Шацький.

Читайте такожУ СБУ не бачать зв'язку між хвилею самогубств екс-регіоналів

Він також зазначив, що у зв'язку зі смертю обвинуваченого всі провадження щодо нього (якщо сім'я не захоче іншого) припиняються, у тому числі "закриваються" питання, пов'язані з конфіскацією майна і т. д.

Шацький підтвердив, що основною версією смерті запорізького екс-губернатора, розглядається версія самогубства.

Як повідомляв УНІАН, екс-голова Запорізької облдержадміністрації та екс - депутат ВР України Олександр Пеклушенко був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня близько 13-00.

Причиною смерті стало вогнепальне поранення із мисливської рушниці в область горла - нижньої щелепи. Зброя, з якої був зроблений смертельний постріл була офіційно зареєстрована на Пеклушенко і знаходилася в безпосередній близькості від його тіла.

Довідка УНІАН, Пеклушенко, уродженець Запоріжжя, 1954 р. У 1986-2002 рр. - голова правління Запорізької облспоживспілки. З березня 2002 року - народний депутат України ІV-VІ скликань (ІV - від лояльного до президента Леоніда Кучми виборчого блоку "За єдину Україну!", наступні два - від Партії регіонів). У листопаді 2011 року був призначений головою Запорізької обласної держадміністрації та очолив обласну організацію Партії регіонів. 3 березня 2014 р. указом в. о. президента України Олександра Турчинова звільнений з посади голови Запорізької ОДА.

Пізніше стосовно Пеклушенка і голови Запорізької облради Віктора Межейко прокуратурою області було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 294 КК України. Чиновникам інкримінувалася організація розгону запорізького Евромайдана 26 січня 2014 р. на площі перед будівлею Запорізької облдержадміністрації - організація масових заворушень за участю "тітушок". В даний час матеріали кримінального провадження розглядає районний суд м. Кіровоград.