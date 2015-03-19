Яценюк закликав Захід допомогти Україні закрити кордони з РФ

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Брюсселі. "Ми захищаємо не тільки Україну - ми захищаємо ЄС, ми захищаємо мир і стабільність у всій Європі. Тому допоможіть нам захистити нашу країну і ваш спокій", - підкреслив він.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що "не дуже оптимістичний" щодо шансів на відновлення контролю над українсько-російським кордоном в найближчому майбутньому.

За його словами, відсутність контролю на кордоні означає "необмежений доступ для російських військ, російських танків і солдатів": "Їм легко перейти російсько-український кордон і збільшити військову присутність російських військ на сході України".

"Шанси для деескалації ситуації у такому випадку дуже низькі", - підкреслив український прем'єр.

Він зазначив, що уряд України високо цінує зусилля канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда в ході мінських переговорів, "щоб підштовхнути Росію до правильного рішення".

"Ми звертаємося до наших західних партнерів підтримати нас в зусиллях щодо закриття кордону", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що уряд України високо цінує підтримку Великобританії, зокрема її рішення направити в Україну військових інструкторів, які зараз проводять тренування українських військових.

Арсеній Яценюк зазначив, що вважає рішення Великобританії про направлення в Україну військових інструкторів "першим кроком". "Ми очікуємо побачити подальші кроки інших країн - членів ЄС і наших американських друзів", - сказав він.