МЗС: Росія «сховала голову в пісок», не прийнявши участі в Радбезі ООН по Криму

Україна висловила вдячність Литві за ініціювання засідання Ради Безпеки ООН у форматі “Арріа”, що відбулося 19 березня, і передбачало участь, окрім делегацій держав-членів Радбезу, представників неурядових організацій та громадськості та було присвячене ситуації з правами людини, зокрема становища національних меншин, в окупованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться в офіційному коментарі Міністерства закордонних справ України, розміщеному на Урядовому порталі.

«Головним промовцем на засіданні був Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, перший голова Меджлісу кримських татар Мустафа Джемілєв. Він поінформував міжнародну спільноту про масштабні, системні та грубі порушення прав людини на Кримському півострові в результаті його незаконної анексії Росією», - йдеться у коментарі.

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В МЗС підкреслили, що захід привернув підвищену увагу держав-членів ООН і світової громадськості, але єдиною державою, яка не погоджується із спільною оцінкою щодо катастрофічного погіршення ситуації в галузі прав людини в Криму протягом останнього року, стала Росія.

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«У зв’язку з чим, може викликати лише жаль той факт, що саме ця країна замість того, щоб скористатися нагодою висловити та спробувати відстояти альтернативну точку зору, «сховала голову в пісок», не взявши участь у цьому засіданні РБ ООН», - відзначили в МЗС.