МЗС України викрило російських колег у поширенні брехливої інформації

Російська сторона посилається на відео агентства «Рейтерс», стверджуючи, що на ньому батальйон «Азов» використовує гаубиці Д-30 у районі села Широкине.

Про це йдеться в Заяві МЗС України у зв’язку з поширенням російським зовнішньополітичним відомством недостовірної інформації, яку у своєму розпорядженні має УНІАН.

У документі зокрема зазначається, що «насправді в репортажі самого агентства чітко стверджується, що на відео, знятому в районі села Урзуф, яке знаходиться у 45 кілометрах на захід від Маріуполя, відбувається військове навчання. При цьому, сам факт запрошення іноземних журналістів проконтролювати відведення Україною важкої артилерії лише підтверджує безпрецедентну відкритість української сторони».

На жаль, МЗС РФ, поспіхом використовуючи неперевірену інформацію, вкотре вводить в оману світове співтовариство, відвертаючи його увагу від реальних порушень Мінських домовленостей з боку підтримуваних російською стороною бойовиків.

Україна послідовно виконує Мінські домовленості, стверджується в Заяві. На виконання п. 2 «Комплексу заходів з виконання Мінських угод» Збройні Сили України завершили відведення важких озброєнь, зокрема артилерійських систем калібром 100 мм і більше, ще 7 березня цього року. Відведення гаубиць Д-30 з району населеного пункту Широкине було здійснене 7 березня під контролем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Після завершення процесу відведення важких озброєнь не було зафіксовано жодного випадку застосування українською стороною артилерії, у т.ч. гаубиць Д-30, в районі населеного пункту Широкине.

Читайте такожБойовики сьогодні 30 разів вели вогонь по позиціях сил АТО Важливо, що з боку СММ ОБСЄ на адресу української сторони не висловлювалося стурбованості щодо невиконання домовленостей стосовно відведення важких озброєнь.

Тим часом МЗС України звертає увагу, що з боку підтримуваних Російською Федерацією незаконних збройних формувань, які діють в Донецькій і Луганській областях, фіксуються постійні порушення режиму припинення вогню. Заяви російського МЗС про начебто повне завершення бойовиками відведення важкого озброєння не були підтверджені з боку СММ ОБСЄ.

«У цьому зв’язку хотілося б отримати роз’яснення російського МЗС, яким чином населені пункти Широкине та Кримське упродовж останньої доби були обстріляні бойовиками, відповідно, з мінометів калібром 120 мм. та РСЗВ БМ-21 «Град» - озброєння, яке, за твердженням російської сторони, було вже нібито давно відведене.

Хотілося б сподіватися, що сьогоднішня помилкова заява російського МЗС є результатом недбалості російських дипломатів, а не черговою спробою маніпуляції і свідомого пересмикування фактів. Очікуємо, що в майбутньому російське зовнішньополітичне відомство ретельніше ставитиметься до перевірки інформації і базуватиме свої заяви не на інтерпретаціях подій у ЗМІ, а на офіційних висновках спостерігачів ОБСЄ», наголошується в Заяві.