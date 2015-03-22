За дискредитацією Уряду стоять російські олігархи - "Народний фронт"

Викликає подив та чимало питань той факт, що колишній журналіст Сергій Лещенко захищає інтереси великого енергетичного російського бізнесу, а значить – і Кремля. Про це йдеться у заяві прес-служби партії.

Наводимо конкретні факти щодо того, що інформаційним нищенням НФ займаються проросійські сили. Сергій Лещенко посилається на "авторитетні" закордонні газети, які насправді є проросійськими та розміщують будь-які “брудні” та замовні статті.

Читайте такожМикола Мартиненко: заяви Лещенка – це чергова маніпуляціяПершим таким прикладом стала спроба дискредитації народного депутата Миколи Мартиненка через публікацію в чеський газеті Pravо – колишній газеті чеських комуністів, яка і зараз відстоює проросійські позиції. Наприкінці минулого року вона видала матеріал, який серед іншого мав зірвати участь чеської компанії “Шкода” у добудові атомних енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Росія довгий час саботувала цю добудову і намагалась не допустити туди чеську компанію, позиціонуючи її як проросійську і маніпулятивно “прив’язуючи” до неї М. Мартиненка начебто як її лобіста. Цю тему тоді активно розкручував Сергій Лещенко - про інтереси Росії він, звісно, не згадував.

Зараз Лещенко це продовжив, але з посиланням на іншу “авторитетну” газету – тепер швейцарську Sonntags Zeitung. Не наводиться жодного документального факту чи доказу проти М. Мартиненка, але є переказ інформації зі згаданої чеської газети, разом із новими маніпуляціями, “здогадками” та натяками з боку Лещенка. Але до цієї “авторитетної” газети не менше питань, ніж до нього.

По-перше, індекс її цитування невеликий, газета є типовим європейським недільним тижневиком, який, як зазначено на сторінці німецької Вікіпедії, «пропонує суміш новин та розваг». У Sonntags Zeitung навіть відсутній спеціальний розділ, присвячений політиці (є розділи «новини», «фокус», «спорт», «культура», «економіка», «знання», «тенденції», «тренди»). Такі газети у політиці ганяються виключно за сенсаціями, не переймаючись достовірністю інформації.

По-друге, Sonntags Zeitung належить до дуже небагатьох європейських газет, які дозволені Кремлем до передплати в Російській Федерації (про що свідчить на своєму сайті російське агентство «Деловая пресса».) Більше того, там зазначається, що «видання друкується у Москві за ліцензійною угодою одночасно з оригінальною версією».

Такий режим сприяння з боку Росії виглядає невипадковим, оскільки Sonntags Zeitung неодноразово розміщувала вигідні для Росії публікації, в тому числі – для дискредитації України.

На початку лютого 2015 року газета публікує редакційну статтю, наче списану з байок російської путінської преси про «нацистів-бандерівців». Неонацисти зі Швейцарії нібито надають фінансову і матеріальну підтримку українським праворадикалам, які воюють на Сході України з проросійськими ополченцями (!). “Серед тих, хто відправляв гроші і спорядження на фронт, виявилися неонацисти з кантонів Женева, Вале, Во і Санкт-Галлен”. Повідомляється, що минулої осені місцеві праворадикали заснували швейцарське відділення української організації "Людиноненависницька дивізія" (Misanthropic Division), що вважається найжорстокішим неонацистським добровольчим об'єднанням в Україні”.

Публікуючи у вересні 2014 року інтерв’ю з генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом, редакція вдається до маніпуляції на користь Росії: виносить у заголовок слова «Росія – частина нашої системи цінностей» (відомо, що значна частина читачів обмежується самим заголовком), хоча в самому тексті Ягланд каже дослівно зовсім інше: «Український конфлікт показує, що в Росії існують проблеми. Але ви повинні побачити і те, що 120 мільйонів російських громадян мають право подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі щодо дотримання цих європейських цінностей. У цьому плані Росія є частиною нашої системи цінностей - незважаючи на всі наявні проблеми».

Не підкріплені фактами міфи про «зловживання української влади» стоять в одному ряду з казками російської пропаганди про «злобних судимих українських наці, які прославляють СС», що їх ретранслює SonntagsZeitung.

Активна участь народного депутата Лещенка в дискредитації “Народного Фронту” та уряду, підкріплена розкруткою в олігархічних ЗМІ, свідчить про спрямовану інформаційну атаку. Мета цієї кампанії - повернути контроль Росії та російських олігархів за українською енергетикою, яку саме уряд Яценюка позбавив від тотальної залежності від країни-агресора.