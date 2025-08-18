Трамп хоче зустрічі Зеленського і Путіна через тиждень: Bloomberg розкрив деталі

Ці терміни багато європейців вважають занадто жорсткими, враховуючи, скільки питань залишається невирішеними.

Ввечері понеділка, 18 серпня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами у Вашингтоні. У центрі переговорів - мирна угода та вимоги Кремля

Як пише агенція Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з організацією переговорів, Трамп сподівається використати цю зустріч, щоб визначити умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював з диктатором Володимиром Путіним на зустрічі на Алясці.

За словами джерела, знайомого з цим питанням, очікується, що США зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає Росія, а Київ прагнутиме чітко визначити можливі гарантії безпеки.

Натомість європейських союзників охоплює занепокоєння, оскільки вони мають мало можливостей для протидії вимогам Трампа, яким може протистояти Україна, і скептично ставляться до того, що Путін справді хоче миру. Ще одним викликом є сам Трамп: він хоче швидкої мирної угоди, але не дав чіткого пояснення щодо того, як її досягти.

За словами інших джерел, знайомих з цим питанням, Трамп заявив під час телефонної розмови з лідерами країн, що відверто погоджується на участь США у гарантіях безпеки України.

Він також сказав союзникам, що хоче швидко досягти угоди та закликатиме Україну погодитися на неї, з метою проведення зустрічі Путіна та Зеленського протягом тижня. Ці терміни багато європейців вважають занадто жорсткими, враховуючи, скільки питань залишається невирішеними.

За словами співрозмовників Bloomberg, Трамп розкрив елементи своїх розмов з Путіним під час телефонних дзвінків лідерам країн-союзників, хоча й без особливих подробиць. Високопоставлені європейські дипломати приватно висловлювали розчарування результатами, зазначаючи, що Путін, схоже, отримав найбільшу користь від саміту.

Мирна угода - що пропонує Трамп

Нагадаємо, Зеленський уже прибув у Вашингтон на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. На тлі цих новин Трамп зробив різку заяву. Він заявив, що Зеленський може припинити війну з Росією "практично одразу", якщо піде на територіальні поступки.

Як пише Bloomberg, Зеленський опинився перед дилемою: або ризикнути конфліктом із Дональдом Трампом, або погодитися на угоду з Росією, яка може коштувати Україні територіальних поступок і надати Москві перевагу в майбутньому.

