На жаль, свою рішучість коаліція проявить лише після того, як активні бойові дії буде припинено.

Після припинення бойових дій в Україні так звана "Коаліція бажаючих" (або ж "Коаліція рішучіх") розгорне тут Багатонаціональні сили. Про це йдеться у спільній заяві лідерів коаліції, яку публікує пресслужба британського уряду.

Зазначається, що сьогодні відбулася віртуальна зустріч лідерів "коаліції", в якій взяли участь зокрема президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за участі президента України Володимира Зеленського.

На цій зустрічі обговорювали "підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах" після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. В заяві сказано, що лідери коаліції "високо оцінили зобов'язання президента Трампа надати гарантії безпеки Україні", в практичній реалізації яких і буде задіяна "Коаліція бажаючих".

"Вони (учасники зустрічі) знову наголосили на готовності розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку неба та моря України та відновити збройні сили України", - йдеться у заяві.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, завтра у Вашингтоні мають пройти переговори президентів України та США за участі низки європейських лідерів. Вони обговорять пропозиції, які Трамп почув від російського диктатора під час саміту на Алясці.

У чому саме полягають пропозиції Путіна, офіційно досі ніхто не повідомляв. Однак численні "зливи" в ЗМІ свідчать, що Росія готова згорнути свою "триденну СВО", якщо Україна поступиться рештою Донбасу, а також відмовиться від перспективи членства в НАТО, зробить російську мову офіційною і таке інше.

Президент Зеленський наголосив, що питання територій може обговорюватися виключно під час його особистої зустрічі із Путіним. За даними ЗМІ, така зустріч може відбутися вже найблидчої п'ятниці, хоча офіційно ніхто про це не заявляв.

