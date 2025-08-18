Зазначається, що деякі популярні позиції подорожчали.

Минулого тижня в Україні ціни на овочі "борщового кошика" переважно знижувалися. Після двотижневого зростання цін почав дешевшати огірок.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові ціни на улюблений салатний овоч українців знизилися з 30-50 до 22-45 гривень за кілограм. При цьому дорожче, ніж попереднього тижня, помідор - нижня цінова межа піднялася з 15 до 22 грн.

До того ж зниження пропозиції дало можливість фермерам підняти ціни на броколі з 30-60 до 50-70 грн/кг і пекінську капусту - з 20-25 до 25-30 грн/кг. Зросла вартість кабачків з 10-25 до 15-28 грн/кг і баклажанів - з 15-25 до 20-30 грн/кг. Цукрова кукурудза продовжує дешевшати - ціни знизилися з 8-20 до 5-12 гривень за штуку.

Розширився діапазон цін на часник. Минулого тижня його продавали по 60-150 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни були в коридорі 80-140 грн/кг. Також подорожчала зелень. Зокрема, зелена цибуля підскочила з 60-155 до 100-205 грн/кг, нижня цінова межа петрушки піднялася з 50 до 80 грн, а салату - з 30 до 40 грн.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті також змінилися різноспрямовано. Подорожчали малина з 160-200 до 180-280 грн/кг і лохина - з 125-180 до 140-200 грнг\кг. Продовжують дешевшати кісточкові фрукти. Вкотре знизилися ціни на раннє яблуко з 50-60 до 25-45 грн/кг. Водночас яблуко популярних сортів дорожчає і перетворюється на преміум-фрукт - ціни на нього підскочили з 30-90 до 35-100 грн/кг.

Ціни на кавун, що зросли попереднього тижня, знову почали знижуватися - верхня цінова межа впала з 20 до 18 грн, а диня істотно подорожчала - верхня цінова межа піднялася з 50 до 55 грн. Пропозиція винограду продовжує зростати, в результаті продавці були змушені вкотре опустити ціни з 120-150 до 80-140 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Олександр Хорєв із проєкту EastFruit Weekly Ukraine каже, що яблука зараз дуже дорогі порівняно з минулим роком, і навіть за всю історію незалежності.

При цьому аналітик УКАБ Максим Гопка, зі свого боку, розповів, що Україна традиційно може забезпечити свої потреби в яблуках і забезпечує зовнішні ринки. За його словами, через заморозки та вплив несприятливих погодних умов урожай може бути дещо гіршим. Груші та сливи мають аналогічну ситуацію.

