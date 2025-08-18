У США подвоять виробництво літію, щоб витіснити Китай з ланцюга поставок

Компанія Albemarle вже зараз є найбільшим виробником літію в світі, але запланувала розширення.

У США розширяють стратегічну шахту, де добуватимуть найважливіший у енергетичному переході ресурс – літій. Як пише Ecoticias, мова вже йде про видобуток 10 тисячі тон літію і він буде збільшуватися.

Шахта розташована в долині Клейтон, штату Невада. Вона відома під назвою Сільвер-Пік. Наразі це єдине активне джерело літію, що виробляється в США.

Сьогодні Silver Peak забезпечує майже все американське виробництво. Але компанія Albemarle, якій воно належить і яка вже сьогодні є найбільшим у світі виробником літію для акумуляторних батарей, запланувала подвоїти виробничі потужності. Видання пише, що це вкладається в рамки створення в США внутрішнього ланцюга поставок та зменшення залежності від Китаю.

Загалом шахта працює з 1960-х років. Літій там викачують з-під землі у вигляді концентрованого розсолу, а потім випаровують, використовуючи майже ідеальні для цього виду промисловості природні умови пустелі: посушливий клімат та 300 сонячних днів. Таким чином сонячну енергію використовують для випаровування води та ефективного та відносно чистого концентрування металу.

Використання літію в світі

Літій необхідний у різних галузях промисловості, у тому числі космічній. Сьогодні найбільший попит літію – в автомобільній галузі, оскільки електромобілі оснащують переважно літієвими акумуляторами. Як вказував Reuters з посиланням на дані консалтингової компанії Fastmarkets, використання літію в електромобілях, великомасштабних акумуляторних батареях та інших електронних пристроях стрімко зростає, попит зріс на 24% минулого року і, ймовірно, зростатиме на 12% щорічно протягом наступного десятиліття.

Нові гравці на ринку цінних ресурсів

Як писав УНІАН, Бразилія у майбутньому хоче добувати цінні елементи, у тому числі літій, на морському дні. Для цього країна домагається розширення свого континентального шельфу за рахунок плато Ріо-Гранде, де за оцінками геологів, сконцентровані великі запаси цінних мінералів.

