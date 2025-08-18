Сирський: Ми повинні завжди готуватися до війни з Росією, навіть після мирної угоди

Загроза залишиться, адже ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну, зазначив головком.

Україна повинна завжди готуватися до війни з Росією, попри дипломатичні зусилля щодо її завершення та укладання мирних угод в майбутньому. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Незважаючи на всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язання нею нової. Навіть у разі укладення миру чи замороження війни ми повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу, створювати найсучаснішу, найпотужнішу, високотехнологічну армію. Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко", - заявив Сирський.

Генерал наголосив, що Україна не має забути уроки цієї війни та повинна бути готовою до того, що вона може продовжитись у будь-який час. Загроза залишиться, адже ворог не відмовляється від своїх намірів захопити всю Україну.

"Ми знаємо, як було використане "травневе" перемир'я: противник банально підтягнув артилерію, свої підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого він не міг зробити, коли велися активні бойові дії. Він перегрупував свої війська і відразу почав активні наступальні дії. Тобто ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій", - нагадав головком.

На питання, чи вірить Сирський у заяви росіян про те, що вони можуть ще три, п'ять, десять років воювати, він відповів лаконічно:

"Я думаю, це бравада".

Інші заяви Сирського

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, Путін демонструє залученість у переговорах щодо завершення війни, але насправді йому потрібно більше часу для реалізації загарбницьких планів на фронті.

Він також визнав, що наразі ситуація на фронті є дуже складною та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції РФ.

Крім того, Сирський визнав, що деякі командири передавали вищому командуванню неправдиві доповіді про реальне положення окремих підрозділів на фронті. Такі дії несуть безпосередню загрозу для особового складу.

