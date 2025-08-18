Цього липня українці придбали 2072 легкові автомобілі, ввезені з Китаю – це на 50% більше, ніж у липні минулого року. Такі дані наводить профільний портал "УкрАвтопром".
З цієї кількості 1707 одиниць (+52%) виявилися новими, тоді як 365 одиниць (+40%) – вживаними. Найпопулярнішими машинами з Китаю були електромобілі – їх частка становить 89%.
Найпопулярніші нові легковики з Китаю:
- BYD Song Plus – 391 одиниця;
- Honda eNS1 – 206;
- Volkswagen ID. UNYX – 131;
- Zeekr 7X– 104;
- Audi Q4 – 89.
Найпопулярніші вживані легковики з Китаю:
- BYD Song Plus – 28 одиниць;
- Audi Q4 – 27;
- BYD Sea Lion 07 – 24;
- Polestar 2 – 23;
- Zeekr 001 – 22.
Китайські автомобілі – інші новини
Нещодавно фахівці назвали 15 найбільш надійних китайських автомобілів цього року. Для складання рейтингу спеціалісти опитали власників більше 20 тис гібридних і повністю електричних авто, які були вироблені в Китаї. Вони дізналися, які поломки були у цих моделей.
Серед іншого до рейтингу внесли компактний електромобіль Wuling Hongguang Mini EV. Також експерти відзначили Xiaomi SU7, який є конкурентом Tesla Model S і стрімко набирає популярності.
Також нагадаємо, що раніше китайська компанія BYD суттєво знизила ціни на свої електрокари у Китаї. При цьому, за словами фахівців, західні автовиробники вже давно програють у ціновій боротьбі конкурентам з Піднебесної.