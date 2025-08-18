Журналіст повідомив, що Україна запустила в серію ракету "Фламінго" з дальністю польоту 3 тисячі кілометрів.

Українські ракети "Фламінго" вже у серійному виробництві. Про це стало відомо з допису у Фейсбук українського фотографа Єфрема Лукацького, який співпрацює із Аssociated Press.

Він показав фото готових ракет в цеху, які вірогідно вже готові до відвантаження.

У коментарі під фото зазначено, що воно зроблено 14 серпня в майстерні оборонної компанії "Fire Point". Місце розташування майстерні не розголошується.

Відео дня

Журналіст також зазначив, що ракети можуть летіти на відстань до 3000 км.

Портал Defense Express, що спеціалізується на зброї, зробив припущення, що "Фламінго" - це ракета FP-5 від Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Компанія постачає зброю ЗСУ та вперше показувала свою розробку у лютому 2025 року на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

"З огляду на оголошені характеристики "Фламінго" та FP-5, а також зовнішній вигляд обох ракет, включно з тим, що мова йде про велику крилату ракету із фіксованим прямим крилом та розміщення двигуна над фюзеляжем, жодних альтернатив не проглядається", - написав портал.

FP-5 може летіти на 3 тис км, проводити у повітрі 4 години, розвиває швидкість до 950 км на год, має розмах крила у 6 м. Її вага до 6 тон, при цьому 1 тонна – бойова частина.

Defense Express пише, що таких ракет у світі небагато і що вони потужніші, за ракети Tomahawk, який має бойову частину 450 кг. При цьому Milanion Group наголошував, що може випускати 50 ракет FP-5 на місяць. "Також у компанії декларували, що у ракеті використано супутникову навігацію, що стійка до РЕБ, а також інерціальна система", - додали оглядачі.

Більше про дрони-ракети українського виробництва

Нагадаємо, що в Україні вже виготовляють дрони з частково ракетними характеристиками. Таким, зокрема, є дрон-ракета "Паляниця". Перше бойове застосування "Паляниці" відбулося у серпні минулого року, повідомляв президент Володимир Зеленський.

Також відомо про виробництво дронів-ракет "Пекло", "Трембіта", "Рута" тощо. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснював, що "Паляниця" може доставити бойову частину вагою 50-70 кг на відстань до 400 км. Він також говорив, що така зброя може бути проміжною на шляху розробляння українських балістичних ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: