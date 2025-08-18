Компанія Milanion Group презентувала ракету FP-5 в лютому цього року на виставці в ОАЕ / фото Milanion Group

Українські ракети "Фламінго" вже у серійному виробництві. Про це стало відомо з допису у Фейсбук українського фотографа Єфрема Лукацького, який співпрацює із Аssociated Press. 

Він показав фото готових ракет в цеху, які вірогідно вже готові до відвантаження.

У коментарі під фото зазначено, що воно зроблено 14 серпня в майстерні оборонної компанії "Fire Point". Місце розташування майстерні не розголошується.

Журналіст також зазначив, що ракети можуть летіти на відстань до 3000 км. 

Фотограф показав українську ракету "Фламінго" / фото - Фейсбук Єфрема Лукацького

Портал Defense Express, що спеціалізується на зброї, зробив припущення, що "Фламінго" - це ракета FP-5 від Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Компанія постачає зброю ЗСУ та вперше показувала свою розробку у лютому 2025 року на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

"З огляду на оголошені характеристики "Фламінго" та FP-5, а також зовнішній вигляд обох ракет, включно з тим, що мова йде про велику крилату ракету із фіксованим прямим крилом та розміщення двигуна над фюзеляжем, жодних альтернатив не проглядається", - написав портал.

FP-5 може летіти на 3 тис км, проводити у повітрі 4 години, розвиває швидкість до 950 км на год, має розмах крила у 6 м. Її вага до 6 тон, при цьому 1 тонна – бойова частина. 

Defense Express пише, що таких ракет у світі небагато і що вони потужніші, за ракети Tomahawk, який має бойову частину 450 кг. При цьому Milanion Group наголошував, що може випускати 50 ракет FP-5 на місяць. "Також у компанії декларували, що у ракеті використано супутникову навігацію, що стійка до РЕБ, а також інерціальна система", - додали оглядачі.

Більше про дрони-ракети українського виробництва

Нагадаємо, що в Україні вже виготовляють дрони з частково ракетними характеристиками. Таким, зокрема, є дрон-ракета "Паляниця". Перше бойове застосування "Паляниці" відбулося у серпні минулого року, повідомляв президент Володимир Зеленський.

Також відомо про виробництво дронів-ракет "Пекло", "Трембіта", "Рута" тощо. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснював, що "Паляниця" може доставити бойову частину вагою 50-70 кг на відстань до 400 км. Він також говорив, що така зброя може бути проміжною на шляху розробляння українських балістичних ракет.

