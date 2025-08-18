Він наголосив, що всі бажають закінчити війну, але "мир має бути тривалим".

Президент України Володимир Зеленський уже прибув у Вашингтон на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це він написав на офіційному тг-каналі.

"Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний президенту США за запрошення", - написав президент

Він зазначив, що всі бажають закінчити війну, але "мир має бути тривалим".

"Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу", - зазначив він.

Зеленський також нагадав про "начебто "безпекові гарантії" 1994 року, що не спрацювали.

"Не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків", - заявив президент.

Він додав, що українці борються за свою землю, за свою незалежність, і зараз у ЗСУ є успіхи на Донеччині та Сумщині. Президент висловив впевненість, що Україна зможе захистити себе, забезпечити дієву безпеку, а українці будуть вдячні президентуТрампу і США за підтримку та допомогу.

"Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", - наголосив президент.

Зустріч у Вашингтоні - що відомо

Під час візиту Зеленського до Вашингтону прибудуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Водночас ЗМі писали, що на першому етапі зустріч передбачатиме присутність лише президентів України та США, а європейські лідери приєднаються до неї вже потім.

