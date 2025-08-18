Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 18 серпня, подешевшав на 5 копійок і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривня, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 серпня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

НБУ встановив на 18 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,31 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 13 копійок.

Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що традиційно на початку осені гривня може зазнавати помірного тиску, проте в умовах режиму керованої гнучкості різких змін українцям не варто очікувати за умови підтримки з боку Національного банку України.

