Він сказав, що США та Європа тижнями працюють над досягненням прогресу у мирних переговорах і зараз "з’явився рух".

Державний секретар США Марк Рубіо відкидає заяви про те, що європейські лідери у Вашингтоні будуть захищати Зеленського від докорів та цькування з боку команди американського президента Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Рубіо заявив, що європейські лідери приїдуть на завтрашню зустріч у Білому домі не для того, щоб змусити Зеленського укласти погану угоду. За його словами, вони будуть ключовою частиною розмов протягом усіх мирних переговорів.

"Це такий дурний наратив ЗМІ, що вони приїдуть сюди завтра, бо Трамп збирається залякати Зеленського, щоб той уклав погану угоду. Вони приїдуть сюди завтра не для того, щоб запобігти цькуванню Зеленського. Вони приїдуть сюди завтра, тому що ми працювали з європейцями. Ми працюємо з цими людьми тижнями над цим", – сказав Рубіо в програмі "Face the Nation" на каналі CBS.

Як пише видання, Рубіо пом'якшив очікування щодо неминучої мирної угоди:

"Я не кажу, що ми на порозі мирної угоди. Але я кажу, що ми побачили рух, достатній рух, щоб виправдати подальшу зустріч із Зеленським та європейцями".

Коли йому нагадали про попередній візит Зеленського до Вашингтону, докори йому у невдячності і сварку щодо костюму, Рубіо сказав, що з того часу пройшло багато зустрічей.

"У нас була одна зустріч з Путіним і близько десятка із Зеленським", – сказав він.

Хто буде присутній у Вашингтоні

Додамо, що під час візиту до Вашингтону прибудуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Що відомо про переговори

Як писав УНІАН, за словами Володимира Зеленського, переговори мають відштовхуватися від поточної лінії фронту. Він каже, що територіальні питання щодо України треба обговорювати виключно у присутності України.

