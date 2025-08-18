Аналітики проєкту висловили сподівання, що ці цифри дійдуть до американських партнерів України на тлі обговорення мирної угоди.

За останні 1010 днів війни російські війська окупували менше 1 відсотка території України. Про це провідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті.

"Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату - 108 651 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах", - стверджують аналітики проєкту.

Росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину окупованих територій.

Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Зокрема, восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут.

"Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає", - додали в DeepState.

Територіальні вимоги Путіна

15 серпня Трамп і Путін зустрілися на Алясці. Путін запропонував мир в обмін на Донецьку область, кажуть джерела, але не погодився на припинення вогню. Трамп обіцяє Україні гарантії безпеки "на кшталт статті 5 НАТО".

За даними ЗМІ, Трамп висловив підтримку плану правителя Росії Володимира Путіна, який передбачає передачу під контроль Москви ключових територій на сході України в обмін на припинення війни.

