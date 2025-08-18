Якщо український лідер відмовиться від цього вибору, Трамп може звинуватитти Київ і повністю вийти з конфлікту.

Президент Дональд Трамп перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в понеділок посилює тиск на Україну, вимагаючи від неї згоди на умови припинення війни з Росією, і повторюючи деякі тези Москви.

Як пише CNN, зустріч у Білому домі є одним із найкритичніших днів для європейської безпеки та західного альянсу з часів закінчення холодної війни. Вона також стане випробуванням для щирості Трампа і його здатності привести Україну і Росію до рішення, яке, ймовірно, не задовольнить жодну зі сторін.

Різне сприйняття саміту Трампа і Путіна

Європейські чиновники повідомили CNN, що Путін закликав Україну передати частину Донбасу, який його війська не змогли захопити за три з половиною роки бойових дій.

"Зеленський практично не може прийняти це - ні з політичної, ні з конституційної, ні з економічної, ні зі стратегічної точки зору. Його війська зазнали важких втрат, захищаючи сільськогосподарські угіддя і міста, які вважаються оплотом проти майбутньої російської агресії", - пише видання.

При цьому, CNN зазначає, що ніхто, окрім членів делегацій США і Росії, достеменно не знає, що сталося на Алясці. Тому запрошення президента європейським лідерам, а також його енергійне прагнення до миру не слід сприймати з надто великим оптимізмом до проведення важливих зустрічей.

Трамп посилив тиск на українського лідера

У дописі в Truth Social він зробив заяву, яка перегукується з позицією Росії, про те, що країна Зеленського ніколи не зможе вступити в НАТО.

"Це викликало побоювання в Києві та інших європейських столицях, що Трамп спробує нав'язати Зеленському ідеальне бачення Путіна щодо врегулювання конфлікту, і що якщо український лідер відмовиться від цього неможливого вибору, Трамп звинуватить Київ і повністю піде від конфлікту".

Водночас, зазначає Джош Рудольф із фонду Маршалла, зустріч на Алясці виявилася корисною в тому сенсі, що показала світові, що саме Путін, а не українці чи європейці, не бажає припиняти воєнні дії без будь-яких умов.

Трамп - важливий гравець, незважаючи на недовіру до його мотивів

Як пише CNN, президент США залишається потенційним каталізатором будь-якої мирної угоди. Хоча немає жодних ознак того, що російський лідер прагне миру, тиск США, за правильного застосування, може стати єдиним, що може зупинити його від участі в бойових діях.

"І хоча Європа відіграватиме важливу роль у забезпеченні безпеки України після укладення будь-якої угоди, вона не має впливу на Путіна і не зможе виконати обіцяну місію з примусу до миру без підтримки Трампа".

При цьому Європа набагато скептичніше, ніж Білий дім, ставиться до щирості будь-яких обіцянок, які Путін запропонував Трампу в п'ятницю.

"Позитивний настрій США щодо гарантій у стилі статті 5 також дещо дивний, оскільки Путін зажадав би у відповідь екстраординарних заходів. Уже висловлюються побоювання, що Трамп не виконає положення НАТО про взаємну оборону, якщо Росія нападе на одного з членів альянсу поблизу його кордонів, можливо, на країну Балтії. Думка про те, що він ризикне війною з Росією заради порятунку України, здається абсурдною", - пише CNN.

Зустріч у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона на зустріч із Трампом.

Раніше ЗМІ писали, що на першому етапі зустріч передбачатиме присутність лише президентів України та США, а європейські лідери приєднаються до неї вже потім.

Трамп у своєму останньому пості заявив, що Зеленський може припинити війну з Росією "практично одразу", і назвав умови - відмова від Криму та вступ до НАТО.

