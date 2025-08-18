За словами головкома ЗСУ, для максимальної об'єктивності ситуації опрацьовується інформація з кількох джерел.

Деякі командири передавали вищому командуванню неправдиві доповіді про реальне положення окремих підрозділів на фронті. Такі дії несуть безпосередню загрозу для особового складу.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю "РБК-Україна", коментуючи інформацію ресурсу DeepState.

Інтерв'юерка нагадала, що нещодавно цей аналітичний проєкт, описуючи ситуацію на одній з ділянок на Покровському напрямку, написав, що "великою складовою успіху ворога є брехня з місць в доповідях про реальний стан справ, що заважає оцінювати ризики та реагувати на зміну обстановки зверху". Сирський відповів:

"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог. І це призводить до втрат".

Щоб мати об'єктивну інформацію про реальний стан справ, вище командування отримує її з багатьох джерел, зокрема й від DeepState.

"Я не хочу сказати, що це "остання інстанція" в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції", - пояснив він.

Також Сирський поділився, що вище військове командування користується даними від партнерів та від інших джерел розвідки. Є прямий контакт з військовими частинами, великий обсяг інформаціїнадають Сили безпілотних систем, які з повітря повністю контролюють передній край і мають інформацію про наявність військовослужбовців на позиціях.

"Тобто саме отримуючи інформацію з багатьох джерел, ми добиваємося її об’єктивності", - підсумував Сирський.

Війна в Україні - інші заяви Сирського

Як повідомляв УНІАН, у цьому ж інтерв'ю Сирський заявив, що Російський диктатор Володимир Путін демонструє залученість у переговорах щодо завершення війни, але насправді йому потрібно більше часу для реалізації загарбницьких планів на фронті.

Головком визнав, що наразі ситуація на фронті є дуже складною та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції РФ.

