Наразі ситуація на фронті є дуже складною та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції РФ. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках. Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - зазначив головком.

За словами Сирського, станом на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, однак окупанти намагаються і там завдати потужного удару, який планувався ще рік тому.

"Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани…", - нагадав головнокомандувач.

Він додав, що більшу частину своїх військ, в тому числі 76-ту десантно-штурмову дивізію противник перекинув саме на Курський напрямок.

"Тому ситуація складна, характеризується постійними атаками противника. На Покровському напрямку щоденно фіксується близько пів сотні штурмових дій противника. Наразі це найбільш складна ділянка фронту", - зауважив Сирський.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше видання The Times писало, що Росія застосовує на фронті хитру тактику, яка приносить результати. Тепер замість масованих "м’ясних" штурмів і спроб силою продавити українську оборону, командування РФ використовує своїх солдатів як приманку для виявлення позицій української оборони.

"З перших днів війни бої зображувалися як змагання між хитрістю українського війська та невигадливою грубою російською силою. Але докази з поля бою - і нещодавні досягнення московських військ - свідчать про те, що ця точка зору дедалі більше застаріває", - додали у виданні.

Також повідомлялось, що Сили оборони зачистили шість населених пунктів Донбасу. Зокрема було защичено від ворожих військ Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

"Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон 6 російських військовослужбовців", - розповіли у Генштабі.

