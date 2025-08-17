Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста.

Російська армія в неділю, 17 серпня, запустила по території України безпілотники та ракети, повідомляють Повітряні сили України в Telegram-каналі.

Оновлено 00:01: Мер Харкова повідомив, що кількість постраждалих в місті зросла до 8 осіб.

"Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків", - додав Терехов.

Оновлено 23:49: в Повітряних силах України повідомили, що велика кількість "Шахедів" зі сходу та заходу на Одесу. Також БпЛА на Чернігів, БпЛА на Харківщині та Сумщині курсом на південно-західний напрямок.

Оновлено 23:46: Пошкоджені щонайменше сім багатоповерхівок: вибиті понад тисяча вікон. Також пошкоджені п'ять авто, повідомив Суспільному керівник міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав Telegram, що росіяни бʼють балістикою по наших регіонах та містах. Зокрема, він зазначив, що Суми та Харків ворог обстрілює балістичними ракетами.

"Необхідне припинення вогню, бо росія і далі робитиме все, щоб тероризувати наших людей", - зазначив Єрмак.

Мер міста Харків Ігор Терехов написав в своєму Telegram-каналі, що ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району.

"Попередньо - є постраждалі. Деталі уточнюємо", - вказав Терехов.

Згодом він додав, що "прильот" в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок - щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

"Постраждалих наразі двоє, одна з них дівчинка 13 років", - проінформував Терехов.

Атаки Росії по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що в результаті російської атаки по селу Новояковлівка, Запорізької області загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки - 40-річний тато і 36-річна мати отримали поранення. Окрім цієї родини, ще постраждали двоє чоловіків. Федоров додав, що будинок родини зруйнований, а сусідні - отримали пошкодження.

Також ми писали, що в п'ятницю, 15 серпня, російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в центрі Сум. В цей же день ворог двома безпілотниками атакував два автомобілі у селі Великописарівської громади на Сумщині. Повідомлялося, що загинув 73-річний водій цивільного авто. Також пошкодження отримав медичний автомобіль.

