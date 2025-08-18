Для України втрата Чорного моря буде набагато гіршою, ніж Донбасу, вважає експерт.

Донбас трактують як товар, а тисячі людей, які так хоробро боролися і борються за його захист, змушені спостерігати за цим, пише кавалер ордена Британської імперії, який прослужив 27 років офіцером Королівського флоту, командуючи чотирма різними військовими кораблями Том Шарп в статті для видання The Telegraph.

Шарп зауважив, що, як це часто буває, Чорне море залишається поза увагою, але не для всіх. Він навів дані, що акаунт OSINT повідомив, що винищувач МіГ-29 "Фулкрум" ВПС України забезпечує повітряне прикриття вантажного судна, що прямує до Одеси.

Це означає, що військові не забули про стратегічне значення цього моря. Шарп зазначає, що військові мають рацію, адже можливість вільно пересуватися по ньому є надзвичайно важливою.

В матеріалі згадується, що з липня 2022 року по липень 2023 року була реалізована Чорноморська зернова ініціатива, посередником у якій виступили ООН і Туреччина. Завдяки цій угоді, як вказується, експорт зріс до 50% — 33 мільйони тонн зерна за 1000 рейсів. Однак, в липні 2023 року Путін припинив цю ініціативу й, як вказує автор, з очевидних причин відновив атаки і мінування, через що цифри знову впали.

Шарп поділився, що тоді Україна швидко розробила морські дрони й в поєднанні з більш традиційними ракетними ударами та ударами спеціальних сил їй вдалося витіснити Чорноморський флот до Севастополя.

Видання наводить дані, що якщо Україна втратить свободу судноплавства на 80%, це завдасть шкоди її економіці в цілому на 10-12 % ВВП. Окрім цього, непрямі збитки можуть становити до 30%. Шарп констатує, що Україна просто не може дозволити собі, щоб це повторилося.

Він додав, що варто врахувати, як це може вплинути на інші країни, які мають потребу в цих експортних товарах, а також наскільки така ситуація буде виграшною для Росії. Це дає розуміння, підкреслив Шарп, наскільки важливішим для України є збереження свободи судноплавства в Чорному морі, ніж поділ земель, що наразі є предметом суперечок та обговорень.

Шарп зазначив, що під час війни, як правило, більшість людей зосереджуються на суші й майже ніхто не звертає уваги на море. Однак, це може зруйнувати безпеку країни та її процвітання. Тому, автор статті закликає не ігнорувати море, коли цей конфлікт, можливо, наразі наближається до завершення.

Ситуація в Чорному морі

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області в районі острова Зміїний, ймовірно, впав російський винищувач. Військово-морські сили України повідомили, що отримали радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин.

Також ми писали, що заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ в 2004-2020-х роках Андрій Риженко поділився, що троє людей на Одещині могли підірватися на якірних річкових мінах (ЯРМ). Експерт розповів, що така міна важить всього 17 кг, з них три кілограми вибухівки. Вона призначається для постановки на дно, щоб не допускати десанти на річках. Риженко розповів, що ворог багато таких мін поставив в 2022 -2023 роках.

