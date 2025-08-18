Трамп вкотре заявив, що Україна не вступить до НАТО.

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським опублікував пост у своїй соцмережі TruthSocial, у якому заявив, що Зеленський може припинити війну з Росією "практично одразу" і назвав умови.

"Президент України Зеленський може припинити війну з Росією практично відразу, якщо захоче, а може продовжувати воювати. Згадайте, як усе починалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), до НАТО УКРАЇНА НЕ ВСТУПИТЬ. Деякі речі ніколи не змінюються", - написав він.

Трамп також заявив, що на Білий дім чекає "великий день".

"Ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх", - написав він.

Також він напав на деяких сенаторів і політиків, звинувачуючи їх у неправильній оцінці його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці і в тому, що вони заважають закінчити війну в Україні.

Коментуючи заяви про те, що "Путін отримав усе, що хотів" за підсумками зустрічі, Трамп заявив, що насправді "ніхто нічого не отримав".

"Занадто рано, але вже близько", - зазначив він, додавши, що Путіну було "дуже важко" приїхати на Аляску.

"Цю війну можна закінчити, ЗАРАЗ, але дурні люди на кшталт Кріса Мерфі, Джона Болтона та інших значно ускладнюють це завдання", - написав президент США.

Трамп і війна в Україні

Як писав УНІАН, на завтра в Білому домі запланована зустріч за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та низки європейських лідерів. За даними ЗМІ, Київ і Європа досі до кінця не розуміють, про що ж домовилися лідери США і РФ під час тригодинної розмови на Алясці. Тому Трамп має їм усе пояснити особисто.

Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія пішла на поступки щодо 5 областей України. За його словами, ці поступки полягають у тому, що російський диктатор Володимир Путін не захопить всю територію України.

