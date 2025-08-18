Відсутність потреби у стаціонарному фундаменті потенційно відкриває для вітроенергетики ледь не увесь світовий океан.

Китайські інженери представили прототип плавучої вітрової турбіни, яка, за їхніми словами, встановила рекорд із виробництва електроенергії та може започаткувати нову еру у сфері відновлюваних джерел енергії. Про це пише LiveScience.

Розробка є результатом спільної роботи енергетичного гіганта China Huaneng Group та виробника електроенергії Dongfang Electric Corporation — обидві компанії належать державі.

Кожна турбіна здатна виробляти 17 мегаватів (МВт) чистої енергії, що дорівнює близько 68 мільйонам кіловат-годин (кВт·год) на рік. Такого обсягу достатньо, щоб забезпечити електрикою приблизно 6300 сучасних домогосподарств.

Основний модуль — гондола з генератором — встановлений на вежі заввишки 152 метри. Діаметр ротора з лопатями становить 262 метри. Один повний оберт лопатей охоплює площу 53 000 м², що можна порівняти з вісьмома футбольними полями.

Збільшення потужності окремих турбін має важливе значення для розвитку галузі: менша кількість турбін на одній станції знижує витрати на будівництво й скорочує час запуску виробництва електроенергії.

Водночас розташування турбін у відкритому морі означає необхідність витримувати екстремальні умови. У China Huaneng заявили, що нова турбіна здатна протистояти хвилям висотою понад 24 метри і вітрам силою тайфуну понад 64 вузли. Найближчим часом її протестують біля узбережжя Янцзяна, Китай.

Попри те, що будівництво морських вітрових електростанцій обходиться дорожче, ніж наземних, розміщення їх у морі дозволяє використовувати потужніші та стабільніші вітри, що забезпечує більше виробництво енергії при меншому простої.

Нині більшість морських турбін — це системи з фіксованим дном, які закріплені на морському ґрунті. Такий метод ефективний на мілководді, наприклад у Північному морі, середня глибина якого становить лише 90 метрів.

Однак більша частина Світового океану надто глибока для встановлення таких конструкцій: середня глибина становить 3682 м. Найглибший фундамент турбіни зафіксовано у проєкті Seagreen біля берегів Шотландії — 58,6 м.

За підрахунками Глобальної ради з вітроенергетики, близько 80% потенціалу морської вітроенергетики світу зосереджено у водах глибших за 60 м — надто глибоких для стаціонарних систем. Тому розвиток плавучих турбін може радикально збільшити можливості відновлюваної енергетики, відкривши доступ до раніше недоступних зон з вітроенергетичним потенціалом.

