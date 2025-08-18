Ворог бив по критичній інфраструктурі.

Російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, вони прицільно намагалися бити по критичній інфраструктурі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.

Спершу він заявив про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області, а згодом повідомив про вибухи в області.

"Росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста", - заявив начальник ОВА.

Пізніше він додав, що по місту було завдано двох ударів. Повідомлялося про двох поранених, утім потім ця цифра зросла.

"Вже чотири поранених - збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Пізніше Федоров заявив, що шість людей, з них двоє в тяжкому стані, були ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя.

"Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр. Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується", - наголосив він.

Оновлено 10.55. Згодом Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшується - вже сім поранених. "Чоловік у тяжкому стані ушпиталений", - написав він.

Очільник ОВА додав, що на місці влучань продовжуються першочергові роботи з ліквідації наслідків атаки.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю збільшилась до 17 людей", - заявив пізніше Федоров.

Оновлено 11.14. Федоров також повідомив, що внаслідок удару в місті зайнялися магазини та зупинка, пошкоджено маршрутку, житлові будинки та цех одного з підприємств.

"З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками. Медики борються за її життя", - зауважив голова ОВА.

Водночас Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України зауважив: "Запоріжжя. Також удар балістикою росіян по нашому місту. Саме тому Путін і не хоче припиняти вогонь - йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання", - підкреслив він.

Вранці РФ цинічно вдарила по Харкову

Російські загарбники вдарили "Шахедами" по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок удару є загиблі та значна кількість поранених, серед них діти.

Зокрема, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед загиблих - 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Наразі відомо про 5 загиблих і близько 20 поранених, під завалами ще можуть бути люди.

Вас також можуть зацікавити новини: