Він наголошує, що Україна не може забувати уроки війни, адже Росія не виконує своїх зобов'язань.

Під час "травневого перемир'я" російські окупанти підтягнули артилерію та підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого вони не могли зробити, коли велися активні бойові дії.

Про це в інтервʼю "РБК-Україна" сказав генерал Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.

Головнокомандувач підкреслив, наша країна не має забути уроки цієї війни, потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Адже загроза залишиться.

Відео дня

"Ми знаємо, як було використане "травневе" перемир'я: противник банально підтягнув артилерію, свої підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого він не міг зробити, коли велися активні бойові дії. Він перегрупував свої війська і відразу почав активні наступальні дії. Тобто ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій", - зауважив Сирський.

Інші заяви Сирського - це треба знати

Як повідомлялося, Сирський у інтервʼю "РБК-Україна" також заявив, що наразі ситуація на фронті є дуже складною та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії.

За його словами, наразі ворог проводить перегрупування та концентрується на двох основних напрямках. "Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - підкреслив Сирський.

Вас також можуть зацікавити новини: