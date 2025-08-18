Під час "травневого перемир'я" російські окупанти підтягнули артилерію та підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого вони не могли зробити, коли велися активні бойові дії.
Про це в інтервʼю "РБК-Україна" сказав генерал Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
Головнокомандувач підкреслив, наша країна не має забути уроки цієї війни, потрібно бути готовим до того, що війна може продовжитись у будь-який час. Адже загроза залишиться.
"Ми знаємо, як було використане "травневе" перемир'я: противник банально підтягнув артилерію, свої підрозділи безпілотних систем до переднього краю, чого він не міг зробити, коли велися активні бойові дії. Він перегрупував свої війська і відразу почав активні наступальні дії. Тобто ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій", - зауважив Сирський.
Інші заяви Сирського - це треба знати
Як повідомлялося, Сирський у інтервʼю "РБК-Україна" також заявив, що наразі ситуація на фронті є дуже складною та характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії.
За його словами, наразі ворог проводить перегрупування та концентрується на двох основних напрямках. "Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - підкреслив Сирський.