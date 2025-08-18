Кількість загиблих і поранених перевищує два десятки, під завалами ще можуть бути люди.

Росіяни зранку вдарили "шахедами" по багатоповерхівці у Харкові, є загиблі та велика кількість поранених, серед них діти.

Оновлено 8.55. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до п'яти осіб.

У свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків став 16-річний хлопець, його тіло виявили під завалами. Він також повідомляє, що серед загиблих - 1,5-річна дівчинка (раніше повідомлялося, що це дворічний хлопчик).

Оновлено 7.26. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог поцілив 4 БпЛА типу "Герань-2" в 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах, зруйновані перекриття, сталися обвали.

"Загинуло троє людей, серед яких 2-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів. 17 людей - отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі з яких були шпиталізовані", - повідомив він.

Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, влучання відбулося в Індустріальному районі, там виникла пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - останній поверх. Згодом Терехов повідомив, що в будинку обвалились перекриття, під завалами можуть знаходитись люди.

Спочатку було відомо про одного загиблого та 15 постраждалих - серед них діти 6 та 10 років.

Згодом Терехов повідомив, що знайдено загиблу однорічну дитину. водночас в ОВА повідомили, що загинув дворічний хлопчик.

Згодом стало відомо про ще одну загиблу людину - загалом зараз відомо про трьох загиблих. Також постраждали 17 людей, серед них шестеро дітей.

Також Терехов розповів, що з-під завалів деблокували вже двох людей, вони, на щастя, живі.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по житловій забудові Харкова, постраждали 11 осіб, серед яких 13-річна дівчинка.

Також внаслідок атаки на Сумщині зруйновані багато будинків, зокрема, пошкоджена будівля навчального закладу.

