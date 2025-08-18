Трамп запропонує Зеленському лише погані варіанти мирної угоди, - Bloomberg

Зеленський у Вашингтоні шукає підтримку між тиском Трампа та вимогами Путіна.

Володимир Зеленський опинився перед дилемою: або ризикнути конфліктом із Дональдом Трампом, або погодитися на угоду з Росією, яка може коштувати Україні територіальних поступок і надати Москві перевагу в майбутньому, пише Bloomberg.

Український президент прибуває до Вашингтона після саміту Трампа й Путіна на Алясці, де американський лідер фактично зняв вимогу негайного припинення вогню та закликав Київ швидко рухатися до мирного плану. Це залишило Зеленському мінімум простору для маневру.

Ситуацію ускладнюють і минулі напружені контакти з Трампом. Під час візиту до Білого дому в лютому суперечка між двома президентами призвела до тимчасового призупинення військової допомоги США. Цього разу Зеленського супроводжують європейські лідери, серед яких генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб, однак їхні можливості впливу обмежені.

Київ прагне з’ясувати умови Путіна, добитися тристоронньої зустрічі та переконати Вашингтон посилити санкції проти Росії.

"У Путіна багато вимог… Знадобиться час, щоб розглянути їх усі – це неможливо зробити під тиском зброї", – заявив Зеленський у Брюсселі перед візитом до США.

Після переговорів з Путіним Трамп дав зрозуміти, що США готові взяти участь у гарантіях безпеки для України, які він порівняв із принципом статті 5 НАТО. Водночас він озвучив вимоги Кремля про відмову Києва від частини східних територій.

Зеленський відкинув можливість "обміну землею". Президент наголосив:

"Оскільки територіальне питання настільки важливе, його повинні обговорювати лише лідери України та Росії на зустрічі за участю США. Поки що Росія не дає жодних ознак того, що тристоронні переговори відбудуться".

Втім, підтримка українців залишається ключовим фактором. Попри зростання втрат і затягування контрнаступів, більшість громадян виступають проти територіальних поступок. Усередині країни Зеленський також стикається з політичною кризою та протестами через дії щодо антикорупційних органів.

Європейські союзники побоюються, що поступки Україні можуть надихнути Кремль на нову агресію. Сам Зеленський визнає, що головним завданням у Вашингтоні буде узгодження позицій між США та Європою. "Важливо, щоб Америка погодилася співпрацювати з Європою для забезпечення гарантій безпеки для України", – сказав він.

Мирна угода - що пропонує Трамп

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський уже прибув у Вашингтон на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

На тлі цих новин Трамп зробив різку заяву. Він заявив, що Зеленський може припинити війну з Росією "практично одразу" і назвав умови.

"Президент України Зеленський може припинити війну з Росією практично відразу, якщо захоче, а може продовжувати воювати. Згадайте, як усе починалося. Не можна повернути Крим, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), до НАТО УКРАЇНА НЕ ВСТУПИТЬ. Деякі речі ніколи не змінюються", - написав він.

Трамп також заявив, що на Білий дім чекає "великий день".

