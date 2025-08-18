Головна мета Зеленського на зустрічі - забезпечити процес мирного врегулювання, не допустивши виведення військ із Донецької та Луганської областей.

Мета українського президента Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Для цього український президент готовий піти на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту, пише Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників.

Як зазначає видання, у понеділок на Зеленського чекає одна з найважливіших зустрічей за час президентства: це буде шанс перезавантажити відносини з Дональдом Трампом, домогтися справедливого закінчення війни, розв'язаної Росією, і заручитися гарантіями США для майбутньої безпеки України. Зеленському також необхідно уникнути катастрофи своєї останньої зустрічі в Білому домі.

"Високопоставлений український чиновник, близький до президента, сказав, що мета Зеленського на зустрічі полягатиме в тому, щоб налагодити "продуктивний процес мирного врегулювання без тиску на Україну з метою виконання неможливих кроків, як-от виведення військ" із Донецької та Луганської областей. Для цього український президент готовий піти на "прийнятний компроміс" щодо поточної лінії фронту, який українці могли б прийняти", - пише FT.

Відео дня

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, заявив, що Зеленському було б корисно "спокійно, але прямо" заявити Трампу, що Україна "продовжить захищати себе від російської агресії".

"Подякувати президенту Трампу за підтримку міцних гарантій безпеки для України в рамках коаліції охочих", - сказав він. "Висловити надію на збереження міцної підтримки з боку США, але дати ясно зрозуміти, що Україна продовжить захищати себе. У неї немає іншого вибору", - зазначив він.

Водночас інші нинішні й колишні чиновники США та України налаштовані песимістичніше щодо майбутньої в понеділок зустрічі, побоюючись, що Зеленському буде складно переломити ситуацію на користь Києва.

Чиновники вважають, що Зеленському слід апелювати до миротворчих амбіцій Трампа, щоб не допустити зради України президентом США.

"Він також може стверджувати, що без гарантій безпеки США - і без утримання решти українських укріплених позицій у Донецьку та Луганську - Путін може знову вторгнутися, поставивши під загрозу американсько-українську угоду про постачання корисних копалин, підписану у квітні".

Також ключовою для України є протидія захопленню решти Донецької та Луганської областей, яке Путін запропонував Трампу на Алясці.

"Що б не говорив Путін, українська армія не відступить без бою з жодного квадратного кілометра", - заявив Денис Ярославський, військовослужбовець і начальник розвідувального підрозділу 57-ї бригади.

Українські урядовці зазначають, що будь-яка винагорода Росії за її агресію лише посилить її прагнення до нових завоювань і створить умови для нового російського нападу.

Саме тому, заявив високопоставлений співробітник українських служб безпеки, "будь-яка угода має коштувати паперу, на якому вона надрукована".

"Договори працюють тільки тоді, коли підкріплені реальною силою", - сказав чиновник. - "А відносини з Росією засновані на силі".