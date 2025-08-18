Росія завдала масованого удару по Одесі: уражено об'єкт азербайджанської нафтової компанії

До гасіння пожежі залучався пожежний робот та пожежний потяг "Укрзалізниці".

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по Одещині, через влучання спалахнули об’єкти азербайджанської компанії SOCAR.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 23:00 неділі, 17 серпня. Моніторингові канали повідомили, що над Чорним морем зібралося багато "шахедів", які згодом полетіли у бік Одеського регіону, в тому числі Одеси. Незабаром жителі обласного центру почули вибухи та звуки, що характерні для роботи ППО. Над частиною міста з’явився дим, очевидці розповіли, що неподалік своїх будинків бачать вогонь.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

"Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежники з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг "Укрзалізниці", - розповіли рятувальники.

Ще за однією адресою, проінформували в ГУ ДСНС, горів двоповерховий житловий будинок, у якому зараз ніхто не жив.

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, через атаку ворога зруйнована каналізаційно-насосна станція. Місцеві жителі та співробітники підприємств не постраждали. Вже розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У соцмережах очевидці розповіли, що спалахнули термінали азербайджанської нафтової компанії SOCAR та будівлі "Нової пошти.

Джерело у правоохоронних органах підтвердили УНІАН цю інформацію: "так, пошкоджено об’єкти нафтової компанії та будівля "Нової пошти".

Російські удари по Одесі - останні новини

Вночі 4 серпня росіяни завдали дронового удару по Одесі. Унаслідок влучань виникла пожежа на відомому радіоринку - пошкоджено 50 торгівельних павільйонів, 8 - зруйновано вщент. На Одещині пошкоджено 2 споруди, 2 склади та приватний будинок, пошкоджень зазнали 6 легкових машин.

Також загорілася історична синагога Пересип, що знаходиться біля вказаного ринку. Головний рабин Одеси, рабин Шломо Бакшт сказав, що ця синагога не використовувалась останніми роками, але протягом багатьох поколінь вона була "домом молитви, пам’яті та святості, де зберігалися старовинні сувої та книги".

