Порошенко пропонує зменшити кількість працівників СБУ до 27 тисяч

Згідно з текстом законопроекту №2471, оприлюдненому на сайті парламенту, Порошенко запропонував збільшити чисельність прикордонників 50 до 53 тис. осіб.

"Загальна чисельність Державної прикордонної служби України становить 53 тисячі осіб, в тому числі 45 тисяч військовослужбовців", - йдеться у проекті. На даний час їх 50 тисяч та 42 тисяч відповідно.

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Проектом № 2472 передбачається затвердити загальну чисельність Служби безпеки України у кількості 27 тис. осіб, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) – у кількості 31 тис. осіб, а на період дії воєнного стану – у кількості згідно з Мобілізаційним планом України на особливий період.

У пояснювальній записці зазначено, що Законом України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" затверджено загальну чисельність СБУ у кількості 31 тис. 50 осіб (зі змінами, внесеними Законом України від 27 березня 2014 року).

«Водночас названим Законом не вирішується питання чисельності Служби безпеки України в особливий період. У зв'язку з цим виникла необхідність у законодавчому визначенні загальної чисельності Служби безпеки України у мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) та врегулювання питання щодо чисельності Служби безпеки України на період дії воєнного стану», - пояснюється в документі.