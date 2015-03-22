Прикордонники затримали 19 машин, які везли продукти на захоплену бойовиками територію
15:29, 22 березня 2015Суспільство
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Прикордонники затримали 19 автомобілів з вантажем продуктів, які намагалися потрапити на контрольовану бойовиками територію поза пунктами пропуску.
Прикордонники перехопили машини з продуктами для бойовиків \ УНІАН
Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби.
Читайте такожУ складі останнього "гумконвою" РФ було 20 бензовозів - ОБСЄ"Вздовж лінії розмежування прикордонники затримали 15 вантажних автомобілів і 4 мікроавтобуса української реєстрації, які перевозили без належних документів продукти харчування і йшли на тимчасово неконтрольовану територію за дорожніми коридорами", - відзначили у відділі.
Ще 2 автомобілі, які їхали на тимчасово неконтрольовану територію, були зупинені прикордонниками після попереджувальних пострілів з автомата Калашникова.
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