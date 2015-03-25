Ще один заступник Коломойського Олійник іде у відставку

«Ми прийшли однією командою рік тому, тому що країна перебувала в надзвичайно складній ситуації. Йти повинна також вся команда. Питання про відставку чи невідставку не стоїть, ми разом прийшли, разом і маємо піти, якщо не будуть якісь інші домовленості. В даному випадку, я вважаю, всім треба піти», – заявив він Радіо Свобода.

Як зазначив Олійник, «очевидно, президентом вибраний дуже високий критерій, що стосується бізнесменів на посадах», і це має стосуватись «усіх, починаючи з бізнесменів в Адміністрації президента, самого президента, бізнесменів у Кабміні».

«Якщо закон один для всіх, то ми зацікавлені, щоб він був один для всіх. Якщо центральна влада цю планку не витримає, то це буде вибіркове застосування закону, це те саме, що Янукович і перспективи, відповідно, такі самі. Якщо планка буде витримана, тоді в нас є надія на сталий, нормальний розвиток нашої держави», – зауважив Святослав Олійник.

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Він також заявив, що не знає новопризначеного голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, однак хоче побажати йому успіхів, адже «головне завдання спільне – щоб Дніпропетровщина залишалась захищеною і стабільною».

Він також запевнив, що команда Ігоря Коломойського «весь свій вплив і можливості витратить на те, щоб Дніпропетровщина залишалась спокійною і захищеною територією».

Що ж до планів у політиці, Святослав Олійник зазначив, що не виключає появи «команди як політичного суб’єкта».

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник Коломойського Корбан також пішов у відставку.