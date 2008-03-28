Тимошенко радить Балозі не займатися справами, що закінчуються на «...єц»

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко радить президентові України Віктору Ющенку позбутися від радників, що негативно впливають на нього.

Так вона прокоментувала в програмі "Я так думаю" каналу "1+1" слова президента про те, що "Балога - це я".

"Я думаю, що президент – це президент. І я думаю, що президент має діяти так, як він вважає за краще для країни, а коли є радники, які можуть завести в глухий кут, то треба від них вчасно позбуватися. І я не думаю, що таке делегування повноважень корисне для президента. Я все зроблю, щоб ця сентенція не була реальністю", - заявила вона.

На запитання, про її стосунки із секретаріатом президента, Тимошенко відповіла, що навіть не знає, на якому поверсі знаходиться ця установа.

Вона також зауважила, що секретаріат повинен непомітно працювати для забезпечення роботи його керівника.

"Я хотіла б, щоб президент знаходив нормальну гармонію з урядом, я з президентом, а не я із секретаріатом. Я просто не знаю, на якому поверсі він розташований", - заявила Тимошенко.

На прохання прокоментувати створення нової партії "Єдиний Центр", яку очолив Ігор Кріль, Тимошенко здивувалася й запитала: "Це той, що "Гарт".

"Тепер це "Єдиний Центр"? А скорочено, як ЄЦ? Я б не радила Віктору Балозі займатися справами, які закінчуються на ...єц. Я маю на увазі, погано закінчуються", - пожартувала Тимошенко.

Українська правда