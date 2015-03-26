Україна припинила членство свого генпрокурора в координаційній раді країн СНД

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України ініційовано питання про вихід з Рішення Ради глав держав СНД від 25.01.2000 р. «Про Координаційну раду генеральних прокурорів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав» та припинення членства у цьому органі, що підтримано керівництвом держави», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відповідне рішення української сторони зумовлено відсутністю реальних результатів та формальним підходом до організації роботи КРГП.

Згідно з даними веб-порталу Виконавчого комітету СНД, 17 березня 2015 р. Україна вийшла із зазначеного рішення Ради глав держав СНД та припинила членство генерального прокурора України у Координаційній раді генпрокурорів держав-учасниць СНД.