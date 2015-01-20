Україна може вийти з системи розшуку в межах СНД через невиконання Росією зобов'язань

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, на сьогодні Росія ігнорує документи про розшук 24 осіб, які раніше обіймали високі посади в Україні, а також не оголошені в розшук у РФ і за системою СНД у цілому ще кілька десятків чоловік другого ряду, обґрунтовано підозрюваних в Україні у злочинах.

"За цих умов МВС України готує документи про вихід в односторонньому порядку з такої порочної системи розшуку, під контролем російського "правосуддя". Усім країнам - членам СНД ми направимо пропозиції щодо співпраці в цій сфері на основі двосторонніх відносин", - заявив Аваков і додав: "Зважаючи на повне ігнорування російською стороною наших заяв про неприпустимість таких дій, ухвалив рішення: МВС України припинило подачу інформації до Міжнародного інформаційного банку країн - учасниць СНД, адміністрування якого проводить МВС Російської Федерації. Зокрема, до особливого розпорядження припинено внесення до цього банку інформації стосовно персон, оголошених у розшук правоохоронними органами України".

Читайте такожКлімкін про членство України в СНД: "Це пострадянська тусовка"Також МВС опрацьовує питання про вихід з системи міжнародного розшуку у рамках СНД з метою остаточного переходу на інші механізми міжнародної співпраці у правоохоронній діяльності. "Йдеться про встановлення прямих двосторонніх договорів з країнами-партнерами, а також про удосконалення взаємодії в рамках Інтерполу. Комплексна постанова з цього питання буде винесена на одне з найближчих засідань Кабінету міністрів України", - пояснив міністр.