Ющенко зустрінеться з Туском і перевірить протиповітряну оборону Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні зустрінеться з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ і відвідає 40-у бригаду тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Збройних Сил України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустріч з Д.ТУСКОМ відбудеться в рамках його офіційного візиту до України. За підсумками зустрічі заплановано підписання Міжурядової угоди про правила місцевого прикордонного руху.

Планується, що сторони також обговорять питання двосторонньої співпраці, у тому числі економічні питання та підготовку до проведення в державах фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, сьогодні Президент України здійснить робочу поїздку до Київської області, у рамках якої в м. Васильків відвідає 40-у бригаду тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Збройних Сил України.

В.ЮЩЕНКО ознайомиться з організацією протиповітряної оборони столиці, завданнями та функціонуванням бойового чергування і щоденною роботою особового складу бригади.

Президент також огляне зразки бойової техніки, у тому числі, новітні технології українського виробництва.