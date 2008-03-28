Тимошенко обіцяє суспільству хороші новини через тиждень

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє через тиждень назвати дату, коли компанія «РосУкрЕнерго» припинить поставки газу до України.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» у четвер увечері.

«Зараз ще переговори йдуть, і я думаю, що ми найближчим часом зможемо повідомити суспільству хороші новини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго».

12 березня ц.р. на переговорах в Москві між керівництвом НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» було підписано рішення щодо усунення з газового ринку України компанії «УкрГаз-Енерго».

За інформацією Ю.ТИМОШЕНКО, НАК „Нафтогаз України” буде самостійно розмитнювати й реалізовувати центрально-средньоазійський газ на території України.