Екс-голову Херсонської облради взяли під домашній арешт

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Херсонської області.

Одночасно Одеський апеляційний адміністративний суд за участю представника прокуратури Херсонської області розглянув і задовольнив заяву Херсонської облради про перегляд за нововиявленими обставинами постанови суду, якою визнано нечинними рішення Херсонської облради про складання повноважень голови ради. Ухвалою суду вказану постанову скасовано.

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Як повідомляв УНІАН, слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Херсонської області 23 березня оголосив про підозру екс-голові Херсонської облради у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Встановлено, що він у 2010-2014 роках заволодів бюджетними коштами, необґрунтовано нарахованими як зарплата, при цьому вчинивши службове підроблення.

Довідка УНІАН. Член Партії регіонів Віктор Пелих був обраний головою Херсонської облради 20 липня 2010 року на сесії ради. 27 лютого 2014 року Пелих написав заяву про відставку за власним бажанням, зазначивши, що вона була складена під тиском. Депутати облради затвердили відставку Пелиха з поста голови Херсонської облради. У березні 2014 року Пелих відкликав свою заяву і подав до суду позов із вимогою про поновлення на посаді. 25 вересня 2014 року прокуратура Херсонської області оголосила Пелиха в розшук, щоб вручити йому повідомлення про підозру в скоєнні злочинів. Зокрема, стосовно Пелиха порушено провадження за шахрайське заволодіння коштами одного з вищих навчальних закладів Херсона, підробку документів і використання підроблених документів - ч. 1 ст. 190 і ч. 1,4 ст. 358 КК України.

20 березня 2015 року Пелих з’явився у кабінеті голови облради, пред’явивши рішення Одеського апеляційного суду від 18 березня 2015 року, яким скасовано його відставку з посади голови облради. Крім того, Пелих особисто видав розпорядження про те, що він повертається на посаду голови облради.