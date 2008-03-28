Шуфрич вважає, що Балога не по-чоловічому повівся з Крілем

«Створення нової партії у помаранчевому таборі - це внутрішня справа помаранчевої команди», - так нардеп від Партії регіонів Нестор Шуфрич прокоментував в ексклюзивному коментарі УНІАН створення партії «Єдиний центр» .

«Я думаю їм треба розібратися між собою. Не можу при цьому не сказати, що з боку Балоги, було би по-чоловічому не підставляти Кріля, а особисто очолити створену ним партію, - додав Шуфрич. - Окрім цього, створення партії Єдиний центр - безумовно виклик для Нашої України і особисто для В’ячеслава Кириленка. Якщо після цього кроку він продовжуватиме розшаркуватися перед Балогою, то, думаю, що це не призведе ні до чого, окрім як до втрати авторитету і пошани Кириленком усередині самої Нашої України. Всі крапки над і розставлені, і пасажири помаранчевого потягу тепер точно знають, хто є хто в їх команді».

Нагадаємо, що вчора в Києві пройшов з`їзд партії «Єдиний центр», яку очолив один з «вихідців» з Нашої України Ігор Кріль. У президію новоствореної партії партії увійшли й інші нардепи з числа тих, що нещодавно покинули ряди Нашої України: Оксана Білозір, Михайло Полянчич, Віктор Тополов, голова Херсонської облдержадміністрації Борис Силенков та інші.