Кріль звинуватив Блок Тимошенко у тісній співпраці з СДПУ(о)

Лідер партії "Єдиний Центр", народний депутат від НУ-НС Ігор КРІЛЬ стверджує, що Блок Юлії Тимошенко давно співпрацює з СДПУ(о).

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, коментуючи висловлювання прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО в ефірі каналу "1+1" про стосунки з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

“Це є правда, що СДПУ(о) сьогодні тісно співпрацює з БЮТ”, - сказав І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що у деякі регіональні організації СДПУ(о), члени цих організацій уже фактично є членами партії "Батьківщина" і БЮТ. "Тому говорити, що цього процесу немає, було б неправдою, і я дуже вітаю ці слова Юлії Володимирівни, що вона МЕДВЕДЧУКА починає називати “жертвою кучмізму”. Це перший крок до виправдання її стосунків з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ", - сказав І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 27 березня в ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на запитання про можливість співпраці з екс-главою адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ В.МЕДВЕДЧУКОМ, сказала: «Якщо Віктор МЕДВЕДЧУК поїде і підпише геніальну угоду по газу, то я, незважаючи на те, що ми з ним не просто ворогами розійшлися, це не просто опоненти... Я не хочу продовжувати цей логічний ряд... Але якщо він зробить висококласну газову угоду – я йому скажу спасибі, оскільки це треба Україні».